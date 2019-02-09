منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى يوم الاثنين

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جويا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى يوم الاثنين حيث ينحسر تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم اجمالا مع أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة ، يتشكل الضباب على المرتفعات تتساقط الثلوج على ارتفاع1500 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ليلاً ال 1300 متر.
كما اتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية ، تخف حدة الأمطار خلال الليل. أما الاثنين فيكون غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الفترة الصباحية وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.
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