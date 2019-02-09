زخور: لتعديل قانون الايجارات ووقف تتكرار حادثة جورح

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي ​أديب زخور​ مع ​لجان المستأجرين​، ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، بـ"الاسراع بتعديل قانون الايجارات كون استشهاد جورج امس لم يكن مشهداً طبيعياً، بل وجها من الالام والمصاعب التي يواجهها اللبنانيون في يومياتهم ليستطيعوا العيش بالحد الادنى من المقومات والكرامة"، لافتا إلى ان "قانون الايجارات يتضمن ثغرات قانونية يجب تعديلها فوراً ، ولا نريد ان يتكرر مشاهد مأساة المواطنين، بخاصة ان المنزل هو الضمانة الاساسية لحماية اللبنانيين، ونطالب بحماية المواطنين في أمنهم الاجتماعي والاقتصادي والاسكاني عبر التسريع في تعديل القانون كما اقترحناه لكم العديد من المرات، وحان الوقت للتواصل مع شعبكم لمعرفة احتياجاتهم الماسة، وأخذ بمقترحاتنا القانونية كوننا المتخصصين الذين يجب استشارتهم مباشرة، لوضع تشريعات تساهم بحلول المشاكل الاجتماعية".

وطالب بـ"عدم المزيد من الاستشهاد والضيقة الاقتصادية، ونعم عاجل لتعديل قانون الايجارات عبر تحفيز عمل ​المجلس النيابي​ والحكومة ووضعها ووضع تشريعات لخدمة المواطنين بشكل سريع وطارىء لوقف النزاعات العالقة في المحاكم وبين المواطنين وحمايتهم في بيوتهم الملجأ الاخير لحماية عائلاتهم".