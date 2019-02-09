قبلان هنأ بالذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإيرانية:لاقامة علاقات تعاون مشتركة معها

هنأ رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ الجمهورية الاسلامية ال​ايران​ية في الذكرى الاربعين لانتصار ​الثورة الاسلامية​ في ايران "التي ارست دعائم الحق واحيت الاسلام شريعة ونهجا بالتزامها نهج ورؤى الإمام الخميني الراحل التي استطاع فيها استنهاض الشعب الإيراني لاسقاط النظام الطاغي وتأسيس دولة شعارها لا شرقية ولا غربية جمهورية اسلامية تستمد تعاليمها من ​الدين الاسلامي​ الحنيف وتتصدى للاستكبار العالمي وتنصر قضايا الامة انطلاقا من روحية الاسلام".

واكد ان "ايران استطاعت بفعل حكمة قيادتها ووعي شعبها وجهود ابنائها ان تحقق اعظم الانجازات العلمية والتقنية والعسكرية التي جعلت منها قوة عظمى لها مكانتها ودورها في العالم، وعلى الرغم من العقوبات الجائرة فهي اليوم قلعة من قلاع الاسلام تدافع عن قضايا الامة وتنتصر لشعوبها وتدفع الظلم والاخطار عن المستضعفين في العالم، وهي لا تزال على عهدها في نصرة ​الشعب الفلسطيني​".

وشدد على ان "ايران القوية التي تمتلك عناصر القوة والتقدم تشكل قوة اساسية للعرب والمسلمين مما يستدعي اقامة علاقات تعاون مشترك معها، يخدم شعوب الامة ويقوي شوكتها لتكون امتنا عزيزة كريمة في مواجهة اعداء الاسلام الذين يتربصون الشر بالمسلمين، وعلى ال​لبنان​يين ان يعززوا تعاونهم المشترك مع ايران التي كانت ولا تزال خير حليف وسند لكل اللبنانيين،من هنا فاننا نأمل تطويرعلاقات التعاون بين لبنان وايران على مختلف الصعد والمستويات لما فيه مصلحة الطرفين".