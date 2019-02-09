قطار يدهس طالبًا أثناء عبوره شريط السكة الحديد في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى طالب مصرعه، اليوم السبت، تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بناحية قرية "بلصفورة" جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة سوهاج يفيد اصطدام قطار بشخص بناحية بلصفورة دائرة المرك، وتبين أنه أثناء عبور "حسين.م" 15 سنة، طالب، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به القطار رقم "935 VIP" "الأقصر - الإسكندرية".

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوطًا حادًا في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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