مجلس أمناء الوادي الجديد يتحمل المصروفات الدراسية عن الطلبة الأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالوادي الجديد، الدكتور القذافي خلف، اليوم السبت، عن تحمل المجلس سداد جميع المصروفات الدراسية لجميع الطلبة والطالبات الأيتام على مستوي مراكز المحافظة الخمسة.
وأكد "القذافي"، بدء حصر الطلبة الأيتام في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، تمهيدًا لتسديد المصروفات تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
ولفت إلي، متابعة المجلس لاستعدادات المدارس وانتهاء أعمال الصيانة العاجلة لعدد من المدارس بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.
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