حدث في مثل هذا اليوم February 9, 2019

أحداث سياسية وعامة

1825 - مجلس النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسًا الولايات المتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات، وكان آدامز قد حصل على أصوات أقل بقليل من أندرو جاكسون بالانتخابات العامة.

1959 - الإعلان عن الدستور الكوبي.

1964 - أول ظهور علني لفرقة الروك البيتلز في برنامج أيد سوليفان.

1971 - عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1977 - استشهاد الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط المروحية التي تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب الأردن.

1979 - انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

2001 - الغواصة الأمريكية "غرينفيل" تصطدم بسفينة يابانية مما يؤدي إلى غرقها.

2016 - مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تصادم قطارين بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.

2018 - انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية.

مواليد

1773 - ويليام هنري هاريسون، رئيس الولايات المتحدة التاسع.

1830 - عبد العزيز الأول، سلطان عثماني.

1846 - فيلهلم مايباخ، رجل أعمال ومصمم سيارات ألماني.

1867 - ناتسومه صوسيكي، روائي ياباني.

1912 - رودولف فيتلاسيل، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكوسلوفاكي / نمساوي.

1920 - تماضر توفيق، إعلامية مصرية.

1930 - رفيق السبيعي، ممثل سوري.

1940 - ناجي جبر، ممثل سوري.

1941 - عصام عبه جي، ممثل سوري.

1943 - جوزيف ستيجلز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.

وفيات

967 - سيف الدولة الحمداني، أبرز أمراء الدولة الحمدانية.

1640 - مراد الرابع، السلطان العثماني الثامن عشر.

1881 - فيودور دوستويفسكي، كاتب روسي.

1946 - أحمد حسنين باشا، رئيس الديوان الملكي المصري.

1960 - أبو الحسن فروغي،أكاديمي وسياسي ومؤلف إيراني.

1963 - عبد الكريم قاسم، رئيس وزراء العراق.

1976 - بيرسي فايت، موسيقي أمريكي.

1977 - الملكة علياء، زوجة الملك حسين بن طلال ملك الأردن.

1980 - مرسي جميل عزيز، شاعر مصري.

1994 - هوارد تيمن، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

1996 - عادل أدهم، ممثل مصري.

1999 - محمد محمد صادق الصدر، رجل دين شيعي.

2001 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.