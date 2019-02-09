كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أممي يكشف تزايد قدرات وهجمات المتشددين بمنطقة الساحل غرب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير لخبراء بالأمم المتحدة بوجود تزايد ملحوظ لقدرات وهجمات المتشددين بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا .

وأوضح التقرير - وفقا لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية - أن هناك تصعيدا في الهجمات العنيفة للجماعات المتشددة ، وهو ما يعكس القدرات المتزايدة لهذه الجماعات، وقدرتها على التواصل عبر الشبكات، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع المعارك التي وقعت مع قوات الأمن الحكومية، خلال 2018، بادرت بها هذه الجماعات.

وأضاف التقرير أيضا أنه من بين التحديات الأمنية حجم المنطقة الواسع، والإتجار بالبشر، والتغير المناخي، والزيادة السكانية السريعة.

يشار إلى أن العنف المتنامي في منطقة الساحل أثار قلق ألمانيا والولايات المتحدة التي أرسلت آلاف الجنود هناك للتصدي لتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش.

ومن المقرر مناقشة هذا التقرير بالتفصيل خلال مؤتمر ميونخ للأمن، والذي سيضم أكثر من 600 من زعماء الحكومات وصناع القرار الآخرين، والمقرر عقده في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري.