كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: أمريكا على اتصال مباشر مع جيش فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام، جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بالتغريد، هذا الأسبوع، أن تنظر واشنطن في إلغاء العقوبات على كبار ضباط الجيش الفنزويلي إذا اعترفوا بحكومة الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو في محاولة أخرى للضغط على نيكولاس مادورو في التنحي.

وحسب مانقلته وكالة "رويترز"، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، تشارك الولايات المتحدة في اتصالات مباشرة مع أعضاء في جيش فنزويلا تشجعهم على التعهد بالولاء لزعيم المعارضة خوان جوايدو، وتعمل على فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وادعى المسؤول، - الذي فضل عدم ذكر اسمه -، أن إدارة ترامب يتوقع أن يتخلى المزيد من الجنود عن مادورو.

وقال المسؤول: "نعتقد أن هذه هي الحصيات الأولى قبل أن نبدأ في رؤية صخور أكبر تتدحرج إلى أسفل التل. ما زلنا نجري محادثات مع أعضاء من نظام مادورو السابق، ومع أعضاء عسكريين، على الرغم من أن تلك المحادثات محدودة للغاية".

ووفقًا لمصدر لـ"رويترز"، تعتقد الحكومة الأمريكية أن حلفائها عبر الأطلسي من المرجح أن يبذلوا المزيد من الجهد لوقف "مادورو" من نقل أو إخفاء أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة خارج البلاد.

وأكد مسؤول أمريكي آخر، وشخص مطلع على المداولات لـ"رويترز"، إن واشنطن تفكر أيضًا في فرض عقوبات على العسكريين الكوبيين ومسؤولي المخابرات، الذين يزعم أنهم يساعدون "مادورو" على البقاء في السلطة.