كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تكثف ضرباتها الجوية على طالبان وكلمة السر "محادثات السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر لم تسمها من وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن صعدت من الضربات الجوية والغارات التي تستهدف قيادة طالبان والمسلحين في أفغانستان، في محاولة للحصول على نفوذ في محادثات السلام مع الحركة.

وحددت الصحيفة، أن عدد الهجمات الأمريكية على طالبان قد وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2014، مع زيادة عدد القوات التي بدأت في الخريف.

وبحسب ما ورد اشتكت حركة طالبان من تزايد عدد الضربات الجوية.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن بيانات عسكرية، إن الولايات المتحدة أسقطت أكثر من 7000 قنبلة وصاروخ وذخائر أخرى في أفغانستان عام 2018، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 2365 في عام 2014. ومنذ شهر سبتمبر وحده، نفذت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 2000 غارة جوية ومدفعية في أفغانستان.

ووفقًا للتقارير، تضاعف عدد الغارات الأمريكية - الأفغانية المناهضة لطالبان من سبتمبر إلى فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه التقارير، بعد أن صرح ممثل حركة طالبان الملا عبد السلام حنفي، في 6 فبراير، بأن الولايات المتحدة قد تعهدت بسحب نصف قوات البلاد التي تحارب طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية في أفغانستان منذ عام 2001، بنهاية أبريل.

ومع ذلك، في نفس اليوم، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية ذلك، وقال لـ"سبوتنيك"، إن واشنطن وكابول لم توافقا على أي جدول زمني لاحتمال تخفيض مستويات القوات الأمريكية.