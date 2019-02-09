تيزنيت.. ضبط 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل حقيبة متخلى عنها في وكالة للنقل -صورة

تمكنت مصالح منطقة أمن انزكان بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تزنيت، ليلة أول أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات.

وكشفت المعلومات الأولية، أن مصالح المنطقة الأمنية لإنزكان، كانت قد توصلت بإشعار من وكالة للنقل مفاده اكتشاف حقيبة متخلى عنها من طرف أحد المسافرين المتوجهين إلى إحدى مدن جنوب المملكة.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، من العثور على كمية من مخدر الشيرا داخل الحقيبة المذكورة ناهزت 30 كيلوغراما، قبل أن تمكن إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الشخص الذي كان قد صرح بالأمتعة المحجوزة وتوقيفه على متن الحافلة المعنية على مستوى إحدى باحات الإستراحة ضواحي مدينة تزنيت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية قصد إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة الختصة، وذلك لكشف جميع ملابسات هذه القضية.