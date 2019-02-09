ريال مدريد يضع خطتين للتعاقد مع هازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني أمام سيناريوهان من أجل إبرام صفقة النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "ديفنسا سنترال"، فإن مسألة قدوم هازارد إلى سانتياغو برنابيو، باتت محسومة، لكن الأمر يتوقف على كيفية دفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لقيمة الصفقة.

وأشار إلى أن السيناريو الأول، هو أن يدفع الميرينغي من 40 إلى 50 مليون يورو، بالإضافة إلى خدمات الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، المعار للبلوز في الموسم الحالي.

أما السيناريو الثاني فهو حسم الصفقة، دون دخول أي لاعب آخر في الاتفاق، بحيث يحصل تشيلسي على مقابل مادي، يتراوح بين 100 و110 ملايين يورو.

وأوضح الموقع الإسباني، أن الصحف الإنجليزية تشير إلى أن قيمة الصفقة، ستتجاوز 110 ملايين يورو، لكن الريال لن يدفع أكثر من ذلك.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي، في نهاية الموسم المقبل، وخرج اللاعب بتصريح مثير قبل أيام، مؤكدًا حسم قراره بشأن مستقبله.