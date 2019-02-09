انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: على الكونغرس مساءلة بن سلمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 10:01 صباحاً - قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، إن على الكونغرس الأمريكي تحمُّل مسؤولياته ومساءلة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خاصة في ظل مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب دفاعها عن حليفها السعودي، دون أي وازع أخلاقي.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن أحدث الأدلة التي تشير إلى تورط بن سلمان ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تعهد بن سلمان بقتل خاشقجي برصاصة في حال استمر في انتقاد النظام السعودي، وذلك خلال حديث مع أحد كبار مساعديه في 2017.

وبينت أن هذا الدليل الجديد اعترضته الاستخبارات الأمريكية، وهو ما يعني أنه ربما شكل جزءاً من أساس الحكم الذي وصلت إليه الوكالة، التي رأت أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بالثاني من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد أن عملية اغتيال خاشقجي تمت بموافقة كبار المسؤولين السعوديين، وهو ما اعترفت السعودية بجزء منه، حينما قالت إن العملية تمت بتنظيم وإشراف اثنين من أقرب مساعدي بن سلمان، ومنهم سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي.

وتنقل افتتاحية "واشنطن بوست" عن تقرير "نيويورك تايمز"، الذي جاء فيه أن ولي العهد رفض في وقت سابق، تحذيرات من القحطاني من أن عملية من هذا النوع يمكن أن تثير ضجة دولية.

وتقول الصحيفة إن على الكونغرس أداء دوره بتبني قانون "ماغنيتسكي"، كما يتعين على الإدارة الأمريكية الرد على استفسارات الكونغرس بشأن جرائم مثل جريمة خاشقجي، من خلال تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

وكان البيت الأبيض قد أعلن العام الماضي عقوبات على 17 شخصاً، بسبب أدوارهم في عملية قتل خاشقجي، من بينهم القحطاني.

ولم يردّ البيت الأبيض على استفسارات الكونغرس المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي، رغم انتهاء المهلة التي حددها أمس الجمعة.

وعدم الإجابة عن أسئلة الكونغرس يشكل تحدياً سافراً وتجاهلاً كبيراً لتقييم الاستخبارات الأمريكية والأدلة المتوافرة لديها، إذ قالت الصحيفة: إن "إدارة ترامب تسخر من قانون ماغنيتسكي ومن مبادئ الولايات المتحدة من خلال محاولتها التغطية على بن سلمان، بسبب العلاقات الجيدة مع ترامب وجاريد كوشنر صهره ومستشاره".

واعتبرت أن محاكمة السعودية من قالت إنهم متهمون بجريمة قتل خاشقجي أمر مأساوي، قائلة: "لقد أقامت محكمة مغلقة لم تشمل القحطاني أو أي شخصية بارزة أخرى، والآن فإن إدارة ترامب التي تدّعي أنها تسعى لتحقيق العدالة، اتضح جلياً أنها لا تسعى لتحقيق ذلك، ومن هنا فإن الكونغرس تجب عليه مساءلة محمد بن سلمان".