شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي غيل بن يمين يثمنون الدعم الإماراتي الكبير لقطاع الأمن والان مع التفاصيل

أشاد أهالي غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، بالدعم الكبير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الأمن والشرطة.

وعبر عدد من أهالي غيل بن يمين، عن سعادتهم بهذا الدعم لقطاع الأمن والشرطة والذي سيسهم بشكل كبير في استتباب الأمن، بعد سنوات من الانفلات الأمني.

وتلقت مدينة غيل بن يمين، الخميس دعماً أمنيا معززا بمركبات ودوريات ودراجات وأسلحه ناريه حديثه قدمتها دولة الإمارات للنهوض بالأمن في كافه مناطق المديرية.

وقدم مدير أمن مديرية غيل بن يمين العقيد صالح العبد الغفاف، ومدير مركز أمن العليب الملازم أول محمد العبد العمودي، ومدير بحث المديرية النقيب حسن مقطوف العليي، و مدير عام المديرية صالح مولى الدويلة جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة المحافظة ممثلة باللواء الركن فرج البحسني على دعمه الكبير للملف الأمني، وإدارة الأمن بساحل حضرموت ومديرية غيل بن يمين بشكل خاص.