شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس روسنفت يعزز الضغط على بوتين لإنهاء اتفاق أوبك والان مع التفاصيل

كتب إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت وأحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس الروسي قائلًا: إن اتفاق موسكو مع أوبك على خفض إنتاج النفط هو تهديد استراتيجي ويصب في مصلحة الولايات المتحدة، وفقا للعين الإخبارية.

ولم يفصح الخطاب عما إذا كان الاتفاق الساري منذ 2017 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار للنفط، في مقدمتهم روسيا، لخفض الإنتاج، يجب تمديده أم لا.

لكن وفقا لمصدرين مطلعين في القطاع، فإن الخطاب هو إشارة واضحة إلى مسؤولين روس آخرين كبار منخرطين في وضع سياسة الطاقة بأن سيتشن يريد إنهاء الاتفاق.

وما من ضمانة بأن بوتين سيدعم وجهة نظر سيتشن؛ لأن الرئيس يعتبر الاتفاق مع أوبك جزءا من مسألة أكبر تشمل الحوار مع السعودية، العضو البارز في أوبك، بشأن سوريا وقضايا جيوسياسية أخرى.

وقال أحد المصدرين: "الخطاب تهديد لتمديد الاتفاق، لكن على أية حال، بوتين هو متخذ القرار النهائي".

واطلعت رويترز على نسخة من الخطاب لا تحوي تاريخا أو عنوانا. وقال مصدر حكومي: إن الخطاب أُرسل في نهاية ديسمبر/كانون الأول.