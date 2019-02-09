شكرا لقرائتكم خبر عن هل ضاقت تركيا ذرعاً بفشل الإخوان المتكرر في مصر ؟ والان مع التفاصيل

يبدو ان النظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ضاق ذرعاً بفشل جماعة الإخوان المتكرر في مصر، الأمر الذي دعاه إلى بدء التفكير في كيفية التخلص منهم أو على الأقل إيقاف تدفقهم إلى بلاده .

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع محمد مرسي، وحظر جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، اصبحت تحركات الجماعة محصورة على العمليات الإرهابية وأعمال العنف التي تنفذها بين الحين والآخر .

وكان نظام أردوغان في تركيا يرى في جماعة الإخوان الذراع الناعم الذي سيسهم في تحقيق أهدافه في المنطقة العربية بمساعدة ومساندة من دولة قطر التي ساندت فيما مضى إيران لوضع اقدامها في المنطقة العربية .

وجاء دعم نظام أردوغان لإخوان مصر دوناً عن غيرهم، لمكانة مصر بين الدول العربية وبإعتبارها القائد الذي يتبعه العرب، ولكن تحركات الجيش المصري أجهضت كل الترتيبات التي قامت بها جماعة الإخوان منذ تاسيسها مطلع القرن الماضي وحتى وصولها إلى كرسي الرئاسة في مصر .

ومع إستمرار فشل الجماعة في تحقيق أي إنجاز للمخطط التركي في المنطقة، وعجزها بعد مرور اكثر من ست سنوات عن العودة إلى كرسي الرئاسة في مصر، وصلت تركيا إلى قناعة بضرورة البحث عن شريك آخر يمكنها من إيجاد موضع قدم لها في مصر .

ورى مراقبون أن القرار التركي غير المعلن بالتخلص من الشراكة مع جماعة الإخوان، كان متوقعاً على إعتبار أن تركيا تبحث عن مصالحها العامة كأي دولة ولن تظل متمسكة بمصالح جماعة الإخوان الذين أصبحت تحركاتهم محاصرة في مصر وغيرها من الدول العربية بإستثناء قطر على حساب مصالحها وأطماعها الواسعة .