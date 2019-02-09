شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يؤكد وجود لمسات قطر في تعيينات منطقة سبها العسكرية والان مع التفاصيل

قال البرلمان الليبي أن لمسات تنظيم الحمدين موجودة في تعيين علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية، مستنكراً في الوقت نفسه هذه التعيين .

وجاءت تصريحات البرلمان الليبي بحكم علاقة كنة بالسلطات القطرية، وزياراته المتعددة إلى الدوحة، حيث وطالب البرلمان، في بيان، أبناء الشعب الليبي بالوقوف خلف المؤسسة العسكرية لإفشال مشروع قطر في ليبيا.

وأوضح بيان البرلمان، أن المجلس الرئاسي أصبح له هدف واحد اليوم وهو التحالف مع الإخوان والقاعدة، برعاية قطرية، من أجل البقاء في السلطة.

وأضاف أنّ هذه الإجراءات تهدف لخلط الأوراق وإثارة الفتنة والرعب بين أهالي الجنوب، وتعكس حالة تحالف واضح مع الإخوان وتيارات القاعدة برعاية قطرية، مطالباً بضرورة الوقوف خلف المؤسسة العسكرية في طرد العصابات، وإفشال مشروع قطر.

واتهمت أطراف وطنية ليبية، النظام القطري بالعمل على عرقلة تقدم الجيش الوطني نحو تطهير مناطق الجنوب من الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب وميليشيا المتمردين التشاديين المتحالفين مع جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، والحاصلين على دعم من الدوحة.

وأكّد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أنّ تعيين علي كنّه، آمراً للمنطقة العسكرية في سبها، هدفه إجهاض جهود الجيش لبث الاستقرار في جنوب البلاد. ولفت الدرسي، إلى أنّ تعيين كنه جاء على خلفية شعور المجلس الرئاسي وداعميه من جماعة الإخوان والميليشيات، بالغيرة من الاستقبال الحافل والترحيب الواسع لقوات الجيش الليبي من سكان منطقة فزان.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يعلم جيداً أنّه وبعد تطهير الجنوب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، فإنّ سكان طرابلس وكل المنطقة الغربية، سيطالبون بدخول الجيش أسوة بجنوب البلاد، لا سيّما وأنّ المنطقة الغربية تعاني انفلاتاً أمنياً وصراعات جهوية ومناطقية، وأن العاصمة طرابلس غالباً ما تشهد صراعات بين الميليشيات المناطقية على النفوذ.

بدورها، قالت مصادر عسكرية ليبية، إنّ المشروع القطري الحالي يتمثّل في اللعب على وتر الخلافات ما بين أنصار نظام القذافي، بالوقوف وراء تعيين أحدهم وهو الفريق علي كنه الذي استضافته الدوحة مؤخراً، آمراً لمنطقة سبها العسكرية، بهدف التصدي لتقدّم ألوية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

والتي يدير تحركاتها ضباط كانوا يعلمون في صفوف النظام السابق، وينتمون لقبائل لا تزال تعلن موالاتها للقذافي، إلّا أنّها ترحب بخطوات الجيش الوطني لإرساء دولة المؤسسات وتطهيرها من أدران الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحصينها من التدخّلات الخارجية، لا سيّما من قطر وتركيا.