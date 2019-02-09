شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يكشف نتائج الفحص الطبي لترامب والان نبدء بالتفاصيل

كشف طبيب البيت الأبيض عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال أن ترامب "فى حالة صحية جيدة جدا" بعد فحص استمر أربع ساعات فى مستشفى والتر ريد العسكري. وأضاف طبيب البيت الأبيض شين كونلى " على الرغم من أنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات يسعدنى أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها.



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