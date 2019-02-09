كيف تم العثور على أسطول هتلر المفقود

الخليج 365/ بغدادأخبر رئيس طاقم برنامج Mavi Tutku الذي يعرض على قناةتركية هكان أصلان، عن ظروف اكتشاف غواصة ألمانية من طراز U-23 أغرقها النازيون عام 1944 قبالة ساحل البحر الأسود في تركيا.

ونقلت سبوتنك عن أصلان قوله انه "في عام 2010 ، قمنا بتصوير غواصة U-20 في البحر الأسود في منطقة كاراسو، التي عثرت عليها القوات البحرية التركية في عام 1994".

واضاف "منذ ذلك الحين، كنا مهتمين للغاية بموضوع الغواصات الألمانية المغمورة يو-19 ويو-20 ويو-23، حيث نجحنا في العثور على قائد يو-23 رودولف أرندت في ألمانيا، وربما كان هذا آخر شاهد حي لهذه الأحداث، يبلغ من العمر 97 عاما، وقد أخبرنا بالتفصيل أين غمرت الغواصة بالمياه".



ووفقا لأصلان، تعاون طاقم الفيلم مع الباحث الغواص المعروف في تركيا سلشوك كولاي، الذي كان قد اكتشف سابقا العديد من السفن الغارقة وكان يبحث أيضا عن هذه الغواصة، في "النتيجة، تم تحديد مربع تقريبي للبحث".

وأصبحت عملية البحث أسهل بعد أن حصلت البحرية التركية على ثلاث سفن بحث وإنقاذ محلية الصنع لديها قدرات للقيام بعمليات على أعماق كبيرة، "لقد عرضنا على الجيش مشروع البحث عن الغواصة المغمورة بالمياه، وقبلوا ذلك وبدأوا البحث في المكان الذي أشرنا إليه لهم. وبطبيعة الحال، لم تأت السفن على وجه التحديد للبحث عن غواصة، ولكنها كانت تختبر ما إذا كانت صالحة لتلك المنطقة التي تهمنا وتوجت العملية بالنجاح وتم اكتشاف الغواصة في نهاية كانون الثاني".

والآن لا تخطط تركيا لرفع الغواصات الألمانية بسبب التكلفة العالية للعمل والتعقيد الفني لهذا المشروع، كما أن الغواصين مهتمين كثيرا بالغواصات، حيث أن U-20 و U-23 بقيت على أشكالها الأولية ولم تتضرر.

وفقا له، ألمانيا مهتمة أيضا بالغواصات المغمورة. "من هناك، جاء الصحفيون لرؤية U-20، نزلوا تحت الماء، صوروها، وكتبوا عنها. هذه قصة حية… على المستوى الرسمي، لم تكن هناك عروض من روسيا بشأن الغواصات، لكن، بالطبع، بعض الاتصالات مع الجانب الروسي ممكنة".

وخلال الحرب العالمية الثانية، قرر النازيون إرسال غواصاتهم إلى البحر الأسود، لكن تركيا أغلقت مضيق البوسفور والدردنيل أمامهم وفقا لاتفاقية مونترو.

وكان على الألمان نقل ست غواصات من مدينة كيل إلى ميناء كونستانتا الروماني بشكل مفكك، واستغرق هذا الأمر أربعة أشهر، حيث تم تجميع الغواصات هنا، ومن تشرين الأول 1942 إلى آب 1944 قامت ب56 عملية ضد البحرية السوفيتية.

وبحلول نهاية الحرب، قام البحارة السوفييت بإغرق ثلاث غواصات ألمانية واستولوا على قاعدتهم في كونستانس.

ودعت ألمانيا تركيا إلى فتح المضائق أمام الغواصات الثلاث المتبقية المحجوبة في البحر الأسود، ولكن تركيا رفضت. بعد ذلك، أمر الأميرال الألماني كارل دونيتس بإغراق الغواصات، وأفراد الطواقم بالنزول على اليابسة في تركيا، حيث تم احتجازهم.

في وقت سابق، ذكرت وسائل اعلامية تركية أن سفينة البحث والإنقاذ أكين اكتشفت U-23 في البحر الأسود على عمق 40 مترا وعلى بعد ميلين من مدينة أجفا بالقرب من إسطنبول.

