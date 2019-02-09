الصين ردا على واشنطن: على فنزويلا حل أمورها بنفسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الصينية، إن على فنزويلا حل أمورها الخاصة بنفسها من خلال المحادثات السلمية، وإن بكين تؤيد جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.



وأضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن بكين تؤيد جهود المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سلمية لقضية فنزويلا وأبدت أملها في أن تواصل كل الأطراف القيام بدور بناء.

وتابعت "يجب أن يحل شؤون فنزويلا شعبها في إطار الدستور والقانون من خلال الحوار السلمي والقنوات الدبلوماسية.. هذا هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق بها فنزويلا الاستقرار الدائم".



وانضمت نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا والضغط على الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو للدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي حافظت على خط معتدل بشأن فنزويلا إلى الحوار وإجراء انتخابات جيدة طارحة موقفا مضادا لموقف واشنطن.