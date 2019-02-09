فصل نحو مليون شخص من أعمالهم في تركيا خلال 6 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، الجمعة، عن فصل ما يقرب من مليون شخص من 16 مجال عمل مختلف خلال الأشهر الستة الأخيرة، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر التقرير أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت فصل 917 ألفا و576 شخصا على الأقل من 16 مجال عمل خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2018 حتى يناير/كانون الثاني 2019 أي خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن المفصولين من العمل يعملون في مجالات عدة مثل الإسكان، والترفيه، والحرف المعدنية، والمحاجر، والتعدين، والحرف الزجاجية.

وذكر التقرير أنه استند في معلوماته إلى إحصاءات النقابات وأعداد العمال الرسمية التي نشرتها الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (حكومي)، مؤخرا، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بلغ 78.5 نقطة في يناير/كانون الثاني، بانخفاض 4.2% عن مستواه قبل شهر.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.

وعكست إحصاءات البطالة الخاصة بمعهد الإحصاء زيادة بنحو 1.3 نقطة في معدلات البطالة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 11.6%، وخلال الشهر نفسه ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 501 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و788 ألف شخص.