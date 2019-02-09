مصراوي - كتبت- ياسمين محمد:
عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن توزيع كتاب Connect plus، على المدارس: التجريبية، اليابانية، والخاصة.
وجاء بالمنشور، أنه بالإشارة إلى موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على المواصفات الفنية و قيمة كتاب Connect Plus الذي من المقرر تدريسه في الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، جرى تكليف شركة "لونجمان" بتوصيل الكتب المشار إليها للمدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.
وأوضح...
كانت هذه تفاصيل خبر بـ100 جنيه.. التعليم تعلن بدء توزيع كتاب المستوى الرفيع "Connect plus" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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