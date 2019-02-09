هنأ وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ ب​عيد مار مارون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "إبقَ مارونُ لنا شافعاً ملءَ السماء " في عيدك، نجتمع ك​لبنان​يين من كل ​الطوائف​ لنرفع اسمك عنواناً لتجذرنا وبقائنا في هذه الأرض...كالأرز في لبنان نرتفع معك ومثل النخل نُزهر إيماناً ومحبة وحرية".

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان هنأ بعيد مار مارون: نرفع اسمك عنواناً لتجذرنا وبقائنا في هذه الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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