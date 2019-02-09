القضاء الفرنسي يتّهم امرأة تعاني من امراض نفسية بافتعال حريق مبنى في باريس

اتهم مدعي عام باريس امرأة تعاني منذ فترة من أمراض نفسية، رسميا، بالتسبب بحريق في مبنى يضم شققا في باريس قضى فيه عشرة أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفمدعي باريس أن تهمة اضرام حريق "نجم عنه وفيات" وجهت إلى المشتبه بها المحتجزة في سجن خاص بالمرضى النفسيين منذ توقيفها.
يذكر ان الحريق الذي اندلع الثلاثاء في الطوابق العليا للمبنى الكائن في الدائرة السادسة عشرة الراقية بباريس، تسبب بسقوط أكبر عدد من الضحايا في العاصمة منذ 2005.
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