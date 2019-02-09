دونالد ترامب: القمّة الثانية مع كيم ستعقد في هانوي

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون ستعقد في العاصمة ال​فيتنام​ية هانوي يومي 27 و28 شباط الجاري"، لافتا الى أنه "سبق أن تم الإعلان عن البلد الذي سيحتضن هذه القمة وموعد عقدها، لكن ما كان لم يكن معروفاً هو في أي مدينة فيتنامية تحديداً ستجري هذه الثانية من نوعها بعد القمّة التاريخية التي عقدت بين ترامب وكيم في ​سنغافورة​ في حزيران الماضي".

واشار ترامب في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى إنّ "ممثّلي غادروا لتوّهم ​كوريا الشمالية​ بعد اجتماع مثمر للغاية واتفاق على مكان وزمان القمة الثانية مع كيم جونغ-أون. القمّة ستعقد في هانوي، فيتنام، في 27 و28 شباط"، مضيفا: "أتطلّع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام!".

وشدد الرئيس الأميركي في تصريح ثاني له على وسائل التواصل الاجتماعي على ان "كوريا الشمالية، بقيادة كيم جونغ-أون، ستصبح قوة اقتصادية كبيرة"، مضيفا: "قد يفاجِئ البعض لكنّه لن يفاجئني، لأنني تعرّفت عليه وفهمت تماماً إلى أي حدّ هو قادر"، مشيرا الى أن "كوريا الشمالية ستصبح صاروخاً من نوع مختلف - صاروخاً اقتصادياً!".