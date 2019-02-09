ترامب يعلن موعد اجتماعه الثاني مع زعيم كوريا الشمالية في هانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونج-أون ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وقال ترامب - في تغريدة على تويتر أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إن "من يمثلوني غادروا لتوهم كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفاق على مكان وزمان القمة الثانية مع كيم جونج-أون.. القمة ستعقد في هانوي، فيتنام، في 27 و28 فبراير..أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية أن "كوريا الشمالية، بقيادة كيم جونج-أون، ستصبح قوة اقتصادية كبيرة.. قد يفاجِئ البعض لكنه لن يفاجئني، لأنني تعرفت عليه وفهمت تماما إلى أي حد هو قادر.. ستصبح كوريا الشمالية صاروخا من نوع مختلف - صاروخا اقتصاديا".