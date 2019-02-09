قتلى وجرحى باصطدام قطارين في برشلونة

اصطدم قطارا ركاب على نفس القضبان قرب برشلونة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وفق السلطات. السلطات. ووقع الحادث بين بلدتي سان فنسانس دي كاستيليت ومانريزا، شمال غرب برشلونة، وفق خدمات الطوارئ بكتالونيا. وكان أحد القطارين متجها إلى برشلونة والآخر إلى مانريزا بشمال شرق إسبانيا، عندما اصطدما ببعضهما على نفس القضبان.

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