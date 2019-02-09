كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مرسى للصيد بالساحل الغربي لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في منطقة الزهاري بالساحل الغربي لليمن بعد تأهيله وتجهيزه بالمعدات اللازمة، وذلك في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المناطق المحررة في الساحل الغربي.

ونقلت وكالة وام الإماراتية، عن مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر في اليمن، محمد سالم الجنيبي، إن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز 1500 مواطن يمني، مشيرا إلى أن الهلال يعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية والخدمية ودعم وتأهيل عمليات صيد بالتوازي مع المساعدات الإنسانية والإغاثية في إطار اهتمام الإمارات بدعم مختلف شرائح المجتمع اليمني.

وأشاد مسؤولون في منطقة الزهاري بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات، معتبرين إعادة افتتاح مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في الزهاري ترجمة فعلية جديدة لبرنامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخاص بإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي.

وأكد عدد من الصيادين أن هذا المشروع سيعمل على معالجة جذرية لمشاكلهم وستتيح لهم الفرصة مجددا لاستئناف نشاطهم الأساسي.