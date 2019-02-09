زيارة ملك إسبانيا إلى المغرب الأسبوع المقبل لن تؤجل

على الرغم من تكتم الجهات المختصة الرسمية، المغربية والإسبانية، على الزيارة الرسمية المرتقبة لملك إسبانيا، فيليبي السادس، رفقة عقليته ليتيثيا، بمعية وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال، للرباط والدار البيضاء يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فإنه، إلى حدود الساعة، تسير التحضيرات لاستقبال العاهل الإسباني بشكل جيد ودون صعوبات.

في هذا الصدد، قال الصحافي الإسباني، فرانسيسكو بيرخيل: «يبدو أن الزيارة لن تلغى هذه المرة، عكس ما حدث في ثلاث مناسبات سابقة على الأقل في السنوات الأخيرة، دون أن تقدم السلطات في البلدين أي توضيحات بشأن ذلك».

وأشار الصحافي إلى أن كل المؤشرات تفيد بأن الزيارة ستكون الأسبوع المقبل، نقلا عن مصادره، إلى جانب العودة القوية للملك محمد السادس إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، إذ «ترأس هذا الأسبوع مجلسا وزاريا بمراكش، كما دشن في المدينة نفسها، يوم الثلاثاء الماضي، مركزين صحيين.