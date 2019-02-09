حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متقطعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ اليوم، السبت، انخفاض على درجات الحرارة، كما يتوقع أن تسقط أمطار متقطعة من شمالي البلاد حتى شمالي النقب.

وفي شمال البلاد يتوقع أن تتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، وفي الوقت نفسه يخشى من حدوث فيضانات في برية الخليل والبحر الميت وغور الأردن.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 12 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 15 – 9، صفد 10 – 5، طبرية 18 – 10، الناصرة 13 – 7، حيفا 16 – 10، يافا 16 – 11، القدس المحتلة 11 – 6، عين جدي (البحر الميت) 21 – 13، بئر السبع 15 – 7، أم رشرش (إيلات) 21 – 11.

إلى ذلك، من المتوقع أن تتجدد الأمطار في ساعات المساء وتشتد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وخاصة في شمالي البلاد وعلى طول الساحل.

أما يوم غد، الأحد، فيتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات السنوية لهذا الموسم، كما يتوقع أن تسقط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، ويخشى من حدوث فيضانات في أودية برية الخليل والبحر الميت.

ويوم الإثنين يتوقع أن تبقى درجات الحرارة دون المعدلات السنوية، ويكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى غائم، دون أي تغيير يذكر في درجات الحرارة.