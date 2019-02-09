انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يحدد موعد ومكان القمة الثانية مع جونغ أون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 08:26 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمّة الثانية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستُعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، أمس الجمعة، كشف فيها عن مكان وزمان هذه القمّة، الثانية من نوعها بعد القمّة التاريخية التي عُقدت بسنغافورة في يونيو الماضي، "أتطلّع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام!".

من جانب آخر، اتفق الموفد الأمريكي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون ونظيره الكوري الشمالي على عقد لقاء جديد بينهما قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأميركي.

واختتم بيغان، أمس الجمعة، زيارة لكوريا الشمالية بدأها الأربعاء، بحث خلالها مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول "نزع السلاح النووي بشكل تامّ، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، صرح بيغان بأن بلاده مستعدة لمناقشة إجراءات كثيرة لتحسين العلاقات وتحفيز بيونغ يانغ على التخلي عن أسلحتها النووية، وإن ترامب مستعد لإنهاء الحرب الكورية التي وقعت فيما بين عامي 1950 و1953 والتي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

ومن المتوقع أن يُطلع بيغون نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون ووزير الخارجية كانغ كيونغ-وها على تفاصيل لقاءاته في بيونغ يانغ.

وستتركّز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأمريكي قد طرح تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل اتّخاذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.