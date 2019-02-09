روسيا تبني محطة فضاء على سطح القمر عام 2034

الخليج 365/ بغدادأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم، أنه من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر في عام 2031.

وينص برنامج وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم لعام 2031 "هدف البعثة، هبوط الطاقم الأول على القمر".

وأشار البرنامج إلى أنه "من المخطط نقل مركبة ثقيلة بحلول عام 2032، وسيستخدمها رواد الفضاء للتنقل على سطح القمر، وتنفيذ مهمات متعددة، بما في ذلك تفقد سطح القمر، من المقرر بدء بناء محطة في عام 2034 ومواصلة العمل في عام 2035".



هذا وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم، أنه من الضروري البدء بتدريب المتخصصين في قانون الفضاء للدفاع عن مصالح روسيا في حالة وقوع نزاعات إقليمية في أثناء استكشاف القمر.