عريقات لـ"العين الإخبارية": فلسطين لن تشارك في مؤتمر وارسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض بلاده المشاركة في مؤتمر "وارسو" المقرر عقده في بولندا الأسبوع الجاري.

وقال عريقات: "أود أن أؤكد رفضنا التام لحضور مؤتمر وارسو، وأننا لم ولن نفوض أحد بالتفاوض نيابة عن دولة فلسطين ومنظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة البولندية في الفترة بين 12 و14 فبراير/شباط.

ولكن عريقات قال في تصريح وصل "العين الإخبارية إن "الإدارة الأمريكية وبجميع قرارتها المخالفة للقانون الدولي قد عزلت نفسها عن أي رعاية لعملية السلام".

وأضاف عريقات أن "جميع قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس والاستيطان واللاجئين وعدم الوفاء بالتزاماتها، يعتبر تصميم جديد للإملاء وفرض الحلول".

وكان مسؤول أمريكي، قال الجمعة إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا، حيث يبحث جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض خططاً للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأوضح المسؤول أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور".

وأضاف: "سنرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش، لكنني أود أن أؤكد أن (المؤتمر) ليس مفاوضات ولكنه نقاش، ونحن نتطلع لرعاية حوار بناء في وارسو".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت نهاية عام 2017 قطع الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

