الان تتابع تغريدة تفضح الدعم القطري المتواصل للحوثيين باليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365: فضحت تغريدة جديدة لأحد قيادات جماعة الحوثي في اليمن دولة قطر التي مازالت تواصل دعمها للجماعة الإرهابية بالمال والسلاح. وبحسب التفاصيل كشف القيادي الحوثي خلال تغريدته أن العلاقة قديمة بين الحوثيين وقطر.ونشر القيادي الحوثي في تغريدة صورة لوفد الحوثيين عقب نزوله من الطائرة بعد مفاوضات أجراها في الدوحة.

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