احتجاجا على إرهاب طهران في أوروبا.. المعارضة الإيرانية تتظاهر بباريس

دعت المعارضة الإيرانية في باريس لتنظيم مظاهرة حاشدة، الجمعة، احتجاجا على انتهاكات نظام ولاية الفقيه لحقوق الإنسان وممارساتها الإرهابية بحق المعارضة على الأراضي الأوروبية في وقت تتواصل فيه إجراءات دول غربية للتصدي إلى سياسة طهران المزعزعة للاستقرار، وفقا للعين الإخبارية.

وقال بيان للجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية، إن المتظاهرين سيعبرون عن دعهم للبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وتأتي مظاهرة المعارضة الإيرانية، بعدما أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بإجماع الأعضاء، وحدة لوزارة المخابرات الإيرانية في قائمة الكيانات الإرهابية، باعتبارها المسؤولة عن مخطط إرهابي تم إحباطه في 30 يونيو/حزيران 2018 في فيلبنت ضد تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتتزامن هذه المظاهرة مع الذكرى الأربعين لسقوط نظام الشاه (فبراير/شباط 1979)، وفي الوقت الذي أغرق فيه نظام ولاية الفقيه البلاد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مستعصية، بينما انتفض الشعب الإيراني في الداخل للمطالبة بالحريات الأساسية، لذا سيعبر المتظاهرون عن دعمهم لجميع سبل ترسيخ الحرية والكرامة.

ويشارك في دعم مظاهرة الجمعة في العاصمة الفرنسية عدد من رؤساء البلديات في باريس وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ولجنة البرلمانيين لإيران ديمقراطية في الجمعية الوطنية.