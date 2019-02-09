تنظيم الحمدين مازال يصدر على تصدير الوهم للقطريين، ففي الوقت الذي تعاني منها الدوحة بأزمة اقتصادية طاحنة جراء السياسات الفاشلة لتميم العار، تخرج أبواقه الإعلامية لإطلاق سلاسل من الأكاذيب والمشروعات الوهمية.

يواصل الحمدين تبديد أموال الشعب القطري، متناسيًا العزلة و الأزمة التي تعاني منها الدوحة، في سبيل تصدير فكرة قوة الدويلة الغارقة في الديون الخارجية من خلال عدد من المشروعات لن تعود بفائدة جيدة في الوقت الحالي على المجتمع القطري.

الحكومة القطرية أعلنت تدشين طريق أطلقت عليه اسم "طريق المجد" وأشارت إلى أنه سيكون أكبر الطرق السريعة في البلاد بسبعة مسارات تستوعب أكثر من 14 ألف مركبة في الساعة، وذلك ضمن إطار تطوير وإنشاء البنى التحتية المختلفة التي تعزز التجارة وتسهل الوصول إلى ملاعب مونديال كأس العالم المزمع عقده عام 2022. ادعت أن الطريق المداري الجديد "طريق المجد" - استغرق إنشاؤه أربع سنوات- سيربط الطرق السريعة في مختلف أنحاء البلاد، ويعتبر المسؤولون في قطر هذا الطريق إضافة هامة إلى شبكة الطرق في قطر، والعمود الفقري للبنية التحتية، ومحورا مروريا هاما يمتد طوله نحو 195 كلم، ويشمل 18 تقاطعا تربط كافة الشرايين الرئيسية في البلاد.

الجزيرة بدورها استغلت الحدث لتلميع صورة تميم وعصابته، فهللت للمشروع وادعت أنه يتألف من سبعة مسارات في كلا الاتجاهين بين مسيعيد والخور، ويستوعب أكثر من 14 ألف مركبة في الساعة، وصمم بمعايير دولية تخفض من احتمالات وقوع الحوادث، ليصبح من أكثر الطرق أمانا في قطر.

وأوهمت القطريين أن الطريق الجديد سيخدم نحو ثلاثين منطقة سكنية في البلاد، والعديد من المرافق الاقتصادية وملاعب كأس العالم، كما سيختصر نحو 50% من زمن الرحلة أمام مستخدمي الطريق.

من جانب أخر، ادعى وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي إن طريق المجد سيحدث قفزة في قطاع النقل البري بقطر، وطفرة في التجارة الداخلية والخارجية، حيث يعزز حرية نقل السلع والمواد والأفراد من وإلى كافة المنافذ في البلاد.

وأوضح السليطي في تصريح صحفي أن الطريق يتصل مباشرة بطريق ميناء حمد جنوبا، ويسهل الوصول إلى ميناء راس لفان وميناء الرويس شمالا، فضلا عن أنه يسمح بسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي.

من جهته قال وزير البلدية والبيئة عبد الله السبيعي إن إطلاق اسم "طريق المجد" له مدلول ومغزى كبيران، موضحا أن الاسم جاء تيمنا بـ"تميم المجد" رمز الصمود والعزة في مواجهة المقاطعة العربية.