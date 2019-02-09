خريس: نحن دعاة تهدئة والحكومة يجب أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ "أننا أول من دعا لأن تكون المرحلة مرحلة عمل، وتخفيف التشنجات لأن الوضع لا يحتمل أزمات وتوترات ومشاكل"، مشيراً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن عنوان ​الحكومة​ هو العمل، ويجب أن تكون منتجة، وهذا خطابنا من البداية، لافتاً إلى أن "الحكومة يجب أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء".

وقال خريس: "نحن دعاة التهدئة، وخطابنا على الدوام يتجه إلى التهدئة، ونحث الجميع على اتخاذ المنحى نفسه"، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة. وعن العلاقة مع "​التيار الوطني الحر​"، أكد خريس أنها "متينة وهناك تواصل دائم ومستمر".