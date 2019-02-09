"الجمهورية": وزارة المالية عاكفة على اعداد مشروع الموازنة دون ابطاء

أكدت أوساط ​وزارة المالية​ لـ"الجمهورية" انّ "الوزارة عاكفة على إعداد مشروع ​الموازنة​ العامة من دون أي إبطاء، ما يعني انه على نار حامية وسيكون مُنجزاً في فترة ليست بعيدة"، نافية "ما يتردد في بعض الاوساط عن توجّه لفرض ضرائب ورسوم على الفئات الشعبية".

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