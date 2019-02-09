علمت "الجمهورية" انّ هناك فكرة يجري تداولها في موضوع العقوبات الاميركية على "​حزب الله​" من دون ان تبتّ بعد، وتقضي بإيفاد وفد ​لبنان​ي الى ​واشنطن​ للاستفسار والقيام بما يلزم، على غرار الزيارة السابقة التي قام بها وفد نيابي عشية الاجراءات التي كان ​الكونغرس​ بصدد اتخاذها حيال لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: لبنان يدرس ايفاد وفد لواشنطن للاستفسار عن العقوبات على حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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