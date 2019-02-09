أشارت اوساط رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ لـ"الجمهورية" الى أنه "لطالما شكّل رئيس المجلس الرافعة للحكومات، ويرفدها بالدعم المجلسي المطلوب لتتمكن من تحقيق المطلوب منها، ولكن مع تفعيل الرقابة المجلسية على عمل ​الحكومة​" لافتة الى أن "هذا ما سيجري التعبير عنه في ​جلسات المناقشة​ والمحاسبة التي قرر رئيس المجلس أن يعقدها دوريّاً".

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط بري للجمهورية: بري شكل الرافعة للحكومات على اعطاءها الدعم المجلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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