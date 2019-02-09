"الجمهورية": عون ينتظر من الحكومة أن تحقق انجازات بمعالجة الملفات

أعربت مصادر رئاسية لـ"الجمهورية" عن الامل في ان "تكون انطلاقة ​الحكومة​ ​الجديدة​ مقرونة بإنتاجية ينتظرها منها كل اللبنانيين، وانّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ينتظر منها ان تحقق إنجازات على طريق معالجة كل الملفات المطروحة".

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