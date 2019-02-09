د.تليغراف:المكالمات المزعومة قد تكون دليل على ضلوع بن سلمان بمقتل خاشقجي

رأت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية انه "حتى لو نجحت السعودية في تجاوز ملف اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ، فإنها لازالت تواجه في الوقت نفسه ملف الاتهامات الخاصة باعتقال وتعذيب الناشطات النسويات اللواتي نشطن في مجال الدعوة لنيل ​المرأة السعودية​ حقها في قيادة السيارات".

وأشارت إلى التقارير التي تتحدث عن مكالمات مزعومة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومساعديه هدد فيها الأمير "باطلاق رصاصة" على خاشقجي. واعتبرت الصحيفة أن "هذه المكالمات في حال تأكيدها ستكون الدليل المباشر الذي يربط بن سلمان بخطط اغتيال خاشقجي".

واعتبرت أن "هذا الدليل سيدحض رواية المسؤولين السعوديين الذين ينفون علم بن سلمان بالأمر"، مضيفة أن "​البيت الأبيض​ لا يزال يدعم الأمير، البالغ من العمر 33 عاما والذي هو الحاكم الفعلي، رغم تقرير الاستخبارات المركزية الأميركية السابق الذي خلص إلى أن انه أمر باغتيال خاشقجي".