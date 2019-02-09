شاهد.. اكتشاف 3 قنابل في مطار روما تعود للحرب العالمية الثانية

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عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لاكتشاف 3 قنابل في مطار العاصمة الإيطالية روما تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكانت السلطات الإيطالية أغلقت مطار "سيامبينو" الشهير، بعد

اكتشاف 3 قنابل تعود للحرب العالمية الثانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استدعاء فريق خبراء مفرقعات للتعامل مع القنابل،

مشيرة إلى أن القنابل تزن 150 كيلوجرامًا، بينما تحتوى على 70 كيلوجرامًا من البارود المتفجر.

وقالت السلطات الإيطالية أن إغلاق المطار سيستمر 3 ساعات، بينما سيتم تأجيل استقبال الرحلات الجوية أو تحويلها لمطارات أخرى.