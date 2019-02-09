الان تتابع «قسد» تستعد للهجوم الأخير على آخر معاقل داعش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
تستعد قوات سوريا الديموقراطية في شرق سوريا لإطلاق هجومها الأخير ضد تنظيم داعش، المحاصر حالياً في منطقة هي أقل من 1% من مساحة الخلافة التي أعلنها قبل سنوات.
ومني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 إقامة الخلافة الاسلامية على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين.
وبات وجوده حالياً يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين.وتمكنت هذه القوات، التي تتشكل من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، إثر هجوم بدأته في سبتمبر من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم وباتت تحاصره ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.
وقال متحدث باسمها في ريف دير الزور الشرقي الجمعة، إنّ الجبهة لم تشهد أي تقدم أو تغيير كبير في الأيام الخمسة الأخيرة مع وقف العمليات الميدانية استعداداً للمرحلة الأخيرة من الهجوم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تشهد خطوط الجبهة بين الطرفين هدوءاً يعكره قصف مدفعي وجوي متقطع يستهدف مواقع التنظيم.
وتوقع قيادي في قوات سوريا الديموقراطية قبل أيام، أن تبدأ عملية التقدم الأخير قريباً بعد إتمام التحضيرات اللازمة لها.
وأشار الى أنه من المتوقع أن تنتهي سيطرة داعش الجغرافية في المنطقة خلال ثلاثة إلى أربعة أيام بعد انطلاقها لنتخلص منهم من الناحية الجغرافية، فيما تحتاج عملية التمشيط والتخلّص من الفلول والألغام وقتاً أطول.
كانت هذه تفاصيل خبر «قسد» تستعد للهجوم الأخير على آخر معاقل داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.