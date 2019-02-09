88 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية يجريها مركز الملك سلمان بالمكلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 5 عمليات قلب مفتوح و13 عملية قسطرة علاجية في اليوم السادس من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا التي تنتهي اليوم، ليصل الإجمالي إلى 88 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية.

وأوضح استشاري قلب أطفال أحد الأطباء المتطوعين الدكتور باسل هداد أن حالات القسطرة العلاجية تكللت بالنجاح، نتيجة لنوعية الأطباء المتواجدين في الحملة وكذلك التجهيزات المتوفرة، مضيفا أن بعض الحالات كانت صعبة ومعقدة.

وعبر أحد ممرضي مركز نبض الحياة، وأحد أفراد طاقم التخدير بأن هذه الحملة كانت تجربة رائعة لهم، فقد استفادوا من خبرات الفريق الزائر، متمنين استمرار مثل هذه الحملات التطوعية، للتخفيف عن آلم المرضى وتبادل الخبرات بما يسهم في صقل معارفهم.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، لدعم البرامج التطوعية النوعية.

إجمالي العمليات خلال الحملة