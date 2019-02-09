علمت "الأخبار" أن وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ طلبت من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن يكون مستشار وزير الاتصالات ​محمد شقير​، نبيل يمّوت مستشاراً لها في الوزارة. وقد وافق الحريري على الأمر رغم استياء وزير الاتصالات الجديد محمد شقير من هذا الأمر، على أن يتم تعيين الموظف في ​وزارة الاتصالات​ محمد شعبان بدلاً من يمّوت، ولا سيما أن الأخير أبدى حماسة لطلب الوزيرة الحسن. من جهة أخرى، بعد تعيين مستشار وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ العميد شئيم عراجي رئيساً لمصلحة النفوس بالوكالة، أثار هذا الأمر استياء رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، بعدما كان آخر من شغل هذا المنصب موظف من ​الطائفة الدرزية​.

كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: الحسن طلبت أن يكون مستشار شقير مستشارها والحريري وافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.