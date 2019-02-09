علمت "الأخبار"، أن زيارة وزير التربية ​أكرم شهيب​ لرئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ قبل سريان ​الهدنة​ بين النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، "لم تكن موفقة". إذ إن شهيّب طلب من جعجع دعم مواقف جنبلاط في ما يراه الاشتراكيون استهدافاً من الحريري و​الرئيس ميشال عون​ لدورهم، إلّا أنه عاد خائباً، بعدما سمع من جعجع أنه "لا يريد مشاكل، وأن المطلوب الآن أن تقلّع الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: جعجع رفض طلب شهيب بدعم مواقف جنبلاط ضد الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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