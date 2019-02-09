أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططه لعقد الاجتماع الثاني مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط. وأضاف "غادر من يمثلني للتو كوريا الشمالية، بعد اجتماعا مثمرا، واتفقوا على موعد القمة الثانية مع كيم جونغ أون وستعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 شباط".
وأضاف ترامب: "كوريا الشمالية ستصبح تحت قيادة كيم جونغ أون مركزا اقتصاديا رائعا. قد يفاجئ الكثير، لكنه لن يفاجئني، لأنني أعرفه جيدا وفهمت جيدا قدرته. ستصبح كوريا الشمالية صاروخا، ولكن صاروخا آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد عقد اجتماعا مع كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.