قضت المحكمة العليا في ​فنزويلا​ ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة". وأعلن رئيس المحكمة ​الدستور​ية خوان خوسيه ميندوسا أن "الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة"، مشيراً إلى أن "القانون المذكور يعتبر غير دستوري وليس له أي قوة قانونية".

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في فنزويلا تقضي ببطلان "قانون الانتقال للديمقراطية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.