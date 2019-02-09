اليوم.. "كنائس مصر" يحتفل بالذكرى السادسة لتأسيسه بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: يحتفل مجلس كنائس مصر بعيد تأسيسه السادس وذلك مساء يوم السبت 9 فبراير 2019 بالكلية الأكليريكية بالمعادي في ضيافة غبطة البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبحضور رؤساء كنائس مصر. يذكر أن هذه الدورة تترأسها الكنيسة الكاثوليكية لمدة عامين ويتسلم فيها الأب بولس جرس موقع الأمين العام خلفاً للقس رفعت فتحي ممثل الكنيسة الإنجيلية والأمين العام في الدورة السابقة . صرح بذلك الأب رفيق جريش رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر .

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