رغم انتهاك الخصوصية.. الأستراليون يحبون فيسبوك

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - يشهد هذا الأسبوع ١٥ عاما على إطلاق مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك منصة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا بالتعاون مع زميله إدواردو سافرين.

ومنذ ذلك الحين، نما فيسبوك ليصبح مشروعا عالميا عملاقا.

ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك حاليا أكثر من ٢.٣٢ مليار شخص على أساس شهري ويحتل المرتبة الخامسة في القيمة السوقية بين أكبر شركات الإنترنت في العالم.

ولم يخل تاريخ فيسبوك من الفضائح المتعلقة باختراق البيانات واتهامات بعدم القدرة على حماية خصوصية المستخدمين.

وزعمت تقارير إلى أن العديد من المستخدمين تركوا تلك المنصة على خلفية تلك الفضائح.

لكن الإحصائيات تشير إلى العكس فقد كشفت نتائج أولية لأحد البحوث الحديثة أنه بالرغم من قلق مستخدمي فيسبوك الأستراليين بخصوصية وأمن معلوماتهم الشخصية لكن ذلك ليس سببا كافيا بالنسبة لهم لدفعهم لمغادرة منصة التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن إحدى أشهر الفضائح في هذا الصدد تم كشفها في مارس 2018 حينما اتضح أن شركة "كامبريدج أنالاتيكا" استخدمت بيانات مستخدمي فيسبوك لمساعدة أطراف سياسية في حملاتهم الانتخابية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم.